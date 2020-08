Roma, ufficiale la cessione a Friedkin: c’è la firma di Pallotta (Di giovedì 6 agosto 2020) Si apre l’era Friedkin in casa Roma. Il magnate americano è ufficialmente subentrato a James Pallotta (che ha dunque firmato la cessione) per far così partire un nuovo ciclo in casa giallorossa, basato però su una certa continuità rispetto alla precedente gestione, ma con investimenti a lungo termine (e non dunque finalizzati soltanto a rivendere entro pochi anni) e con uno stile improntato sul miglioramento di tutto l’asset societario capitolino, ma senza passare per rivoluzioni e stravolgimenti al solo scopo di farli. Di seguito uno stralcio del comunicato ufficiale: “AS Roma SPV, LLC (“AS Roma SPV”), azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A. (il “Club”), annuncia ... Leggi su sportface

