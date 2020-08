Roma Pastore, per ora niente svincolo: sull’argentino c’è lo Zenit (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma Pastore, per ora niente svincolo: sull’argentino c’è lo Zenit, ma attenzione agli States con l’Inter Miami che si sta muovendo da giorni Per il momento Javier Pastore non verrà svincolato. Il centrocampista argentino – come riportato da TuttoMercatoWeb.com – ha mercato, dunque si cercherà di monetizzare la cessione. Lo Zenit San Pietroburgo ha fatto un primo sondaggio, ma sul giocatore c’è anche l’Inter Miami: la società statunitense di MLS sembra essere avanti nei contatti. Attualmente i capitolini chiedono almeno 8 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

