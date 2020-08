Roma, Pallotta, tre secondi posti e 300 milioni di debiti: rivoluzione mancata (Di giovedì 6 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

No, non è stata la rivoluzione americana di cui la Roma e tutto il calcio italiano avrebbero avuto bisogno. E non semplicemente per il triste, solitario finale. In nove anni da co-proprietario (otto d ...ROMA (ITALPRESS) – Ufficiale il cambio di proprietà in casa Roma. In una nota pubblicata stamane, la società giallorossa “conferma che questa notte è stato raggiunto un accordo tra AS Roma SPV, LLC, l ...