Roma, Pallotta firma la cessione: “Dan e Ryan Friedkin saranno dei grandi proprietari” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Negli ultimi mesi, Dan e Ryan Friedkin hanno dimostrato totale dedizione nel voler finalizzare questo accordo e nel guidare il club positivamente. Sono certo che saranno dei grandi futuri proprietari per l’AS Roma”. James Pallotta commenta così il passaggio di consegne ormai ufficiale al vertice della Roma, con la cessione firmata nella notte italiana a vantaggio del gruppo Friedkin. L’accordo è ormai raggiunto e nei prossimi giorni si andranno solo a dirimere le ultime questioni legali: “Sono lieto di confermare che abbiamo raggiunto un accordo con il Friedkin Group per la vendita dell’AS Roma. Questa notte abbiamo ... Leggi su sportface

Solano_56 : James #Pallotta ha firmato i documenti: la #Roma sara di Dan Friedkin Finisce l’era di #Pallotta @ASRomaPress - SkySport : Roma, cessione a un passo: Dan Friedkin e Pallotta vicini alle firme del preliminare - DiMarzio : #Roma | La firma sul preliminare è ormai prossima: tutti i dettagli economici del passaggio da #Pallotta a #Friedkin - RaiSport : La #Roma passa da #Pallotta a #Friedkin, affare da 591 milioni ? Il nuovo proprietario: 'Club iconico, non vedo l'o… - DublinRoma : @hakimitolukaku @Mako76_ @realvarriale Ma scusa perché lo dici? Pallotta ha un patrimonio di 800 Mln e un fatturat… -

Pallotta addio, la Roma adesso è di Dan Friedkin. “Non vediamo l’ora di chiudere l’acquisto il prima possibile” dice il nuovo proprietario La Roma è ufficialmente di Dan Friedkin. Nella notte è stato ...ASRoma.com conferma che questa notte è stato raggiunto un accordo tra AS Roma SPV, LLC, l’azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A, e il Friedkin Group per la vendita del Club. I contratti sono stati ...