Roma ko e la Lazio festeggia: è Champions League! (Di giovedì 6 agosto 2020) La Lazio festeggia l’ingresso nella prossima Champions League: decisiva l’eliminazione dall’Europa della Roma La Lazio ringrazia la Roma, eliminata dall’Europa League per mano del Siviglia, e festeggia la qualificazione alla Champions League 2020/21. I biancocelesti, giunti quarti in Serie A, sarebbero stati esclusi dalla massima competizione europea se i rivali giallorossi avessero vinto l’EL. ⭐️ @ChampionsLeague ⭐️⁰ᴘᴜʀᴏ ᴇ ᴅɪsᴘᴏsᴛᴏ ᴀ sᴀʟɪʀᴇ ᴀ ʟᴇ sᴛᴇʟʟᴇ#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/cbp43LyM6U — ... Leggi su calcionews24

