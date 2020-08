Roma, il figlio di Monchi dedica la vittoria al papà: "Questa è per te" (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma - La rivincita di Monchi, almeno per il figlio . Il tweet di Alejandro Rodriguez è chiaro e lo dedica al padre fortemente criticato per quanto fatto nei suoi anni alla Roma. Il figlio di Monchi ... Leggi su corrieredellosport

Roma : #MetroC, la nuova stazione #AmbaAradam-Ipponio sarà intitolata al partigiano #GiorgioMarincola. Figlio di un sottuf… - TheAgnostic2 : @Ale_Monchi Comprensibile l’amore di un figlio per il padre, cio’ non toglie che il Sig. Monchi ha fatto disastri a… - sportli26181512 : #Roma, il figlio di Monchi dedica la vittoria al papà: 'Questa è per te': Una provocazione a chi nella capitale ha… - siamo_la_Roma : ?? Vince il #Siviglia ?? Il post del figlio di #Monchi ?? 'Questa vittoria è per te, papà' - PagineRomaniste : #SivigliaRoma, la felicità del figlio di #Monchi: “Andiamo! Questa vittoria è per te” - FOTO #ASRoma… -