Roma fuori dall'Europa League nel giorno di Friedkin. Lazio sicura in Champions (Di giovedì 6 agosto 2020) Nel giorno di Dan Friedkin la Roma esce dall'Europa League in virtù della sconfitta per 2-0 con il Sivigilia a Duisburg. Può tirare un sospiro di sollievo la Lazio, che ha guadagnato matematicamente l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Alla Schauinsland Reisen Arena negli ottavi di finale della competizione i giallorossi chiudono la stagione in modo amaro, proprio nel giorno del passaggio di mano del club giallorosso, da James Pallotta a Dan Friedkin. Non è bastata la motivazione aggiuntiva alla squadra di Fonseca che ha giocato un primo tempo troppo sotto tono, con vari errori e due gol subiti, senza riuscire poi nella ripresa, a ... Leggi su iltempo

