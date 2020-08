Roma, Friedkin: “Non vediamo l’ora di chiudere l’acquisto, siamo felici” (Di giovedì 6 agosto 2020) Dan Friedkin, CEO del gruppo che porta il suo cognome e futuro numero uno della Roma dopo la firma di James Pallotta sulla cessione del club arrivata nelle ultime ore, commenta con soddisfazione i passi in avanti nella lunga trattativa: “Noi tutti al Friedkin Group siamo felici di aver fatto i passi necessari a diventare parte di questa città e club iconici. Non vediamo l’ora di chiudere l’acquisto il prima possibile e di immergerci nella famiglia della Roma”. Leggi su sportface

Solano_56 : James #Pallotta ha firmato i documenti: la #Roma sara di Dan Friedkin Finisce l’era di #Pallotta @ASRomaPress - SkySport : ULTIM’ORA ROMA ? Cessione del club: vicinissima la firma preliminare con il gruppo Friedkin #SkySport… - DiMarzio : #ASRoma-#Friedkin è fatta: firmato l'accordo preliminare. Il gruppo Friedkin è il nuovo proprietario del club giall… - Edoardo87855143 : RT @DiMarzio: #ASRoma-#Friedkin è fatta: firmato l'accordo preliminare. Il gruppo Friedkin è il nuovo proprietario del club giallorosso htt… - Edoardo87855143 : RT @repubblica: Dalla passione per gli aerei alla Roma, ecco chi è Dan Friedkin -

L’accordo nella notte. L’operazione dovrebbe concludersi entro la fine di agosto. Pallotta: “Saranno grandi futuri proprietari”. Friedkin: “Non vediamo l’ora di immergerci nella famiglia dell’As Roma” ...Cambio di proprietà per la Roma. As Roma, azionista di maggioranza del club calcistico, annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group ai sensi del qu ...