Roma, finisce l’era Pallotta: il club giallorosso passa a Dan Friedkin, c’è la firma. I dettagli (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma è ufficialmente di Dan Friedkin.Dopo una lunga trattativa, nella notte è arrivata la firma sui contratti. Lo ha annunciato lo stesso club capitolino, attraverso un comunicato diramato questa mattina sul proprio sito ufficiale. finisce così, dopo otto anni, l'era James Pallotta. Un affare da 591 milioni di euro, debito compreso."ASRoma.com conferma che questa notte è stato raggiunto un accordo tra AS Roma SPV, LLC, l’azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A, e il Friedkin Group per la vendita del club. I contratti sono stati firmati nella serata di mercoledì e AS Roma SPV, LLC ha inviato il seguente comunicato alla ... Leggi su mediagol

Solano_56 : James #Pallotta ha firmato i documenti: la #Roma sara di Dan Friedkin Finisce l’era di #Pallotta @ASRomaPress - rubio_chef : “Sostenere che Gerusalemme è la capitale di Israele è una falsa informazione, tanto più grave in quanto finisce per… - angelomangiante : È Dan #Friedkin il nuovo proprietario della Roma. Finisce la gestione #Pallotta. Firmato l'accordo preliminare e g… - marino29b : RT @Virus1979C: La Roma passa al magnate texano Dan Friedkin. Operazione da 591 milioni di euro, finisce l’era Pallotta - Mediagol : #Roma, finisce l'era Pallotta: il club giallorosso passa a Dan Friedkin, c'è la firma. I dettagli -