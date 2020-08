Roma, fanno razzia in più negozi nella galleria ‘Forum Termini’: sorprese 2 giovani ladre (Di giovedì 6 agosto 2020) In poche ore, nel corso dei quotidiani servizi mirati al contrasto dei reati predatori in danno degli esercizi commerciali del centro storico, i Carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due persone con l’accusa di furto aggravato. nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri hanno arrestato una 32enne cilena, senza occupazione e già nota alle forze dell’ordine, sorpresa subito dopo aver asportato tre borse, del valore complessivo di 6.700 euro, da una lussuosa boutique in piazza San Lorenzo in Lucina. La ladra è stata bloccata dalla sicurezza del negozio e scoperta dai Carabinieri intervenuti con le borse rubate occultate all’interno di uno zaino che aveva in spalla. Nel primo pomeriggio, invece, sempre i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato una ... Leggi su ilcorrieredellacitta

