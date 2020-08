Roma eliminata, Dzeko: “Deluso da tutto. Facciamoci tante domande…” (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma non riesce a superare l'ostacolo Siviglia. I giallorossi escono nettamente sconfitti sotto il piano del gioco e il 2-0 finale a favore degli andalusi è abbastanza eloquente.caption id="attachment 625079" align="alignnone" width="1024" Dzeko (getty images)/captionFURIAEdin Dzeko è visibilmente infuriato al termine dell'incontro. L'attaccante non ha risparmiato bordate importanti ai microfoni di Sky Sport: "Mi ha deluso tutto, ci hanno mangiati in tecnica, preparazione della gara. Non siamo mai stati in partita. Non so perché abbiamo tirato una volta sola: loro erano pericolosi a palla lunga, non abbiamo visto che era facile giocare da palla dietro. Abbiamo provato 90' a giocare da dietro e non siamo mai riusciti a tirare in porta. Se guardiamo questa partita ci manca tanto a fare il salto di ... Leggi su itasportpress

GoalItalia : Roma fuori dall'Europa League: la Lazio può esultare per il ritorno in Champions ?? - McRoque_ : La Roma dà il primo dispiacere a Friedkin: il Siviglia la butta fuori dall'Europa League - cronacadiroma : #Roma fuori dall'#EuropaLeague #SivigliaRoma, #Lazio in #Champions ufficialmente - Notiziedi_it : Roma eliminata negli ottavi di Europa League - Notiziedi_it : Il Siviglia vince 2-0, Roma eliminata negli ottavi di Europa League -