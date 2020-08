Roma da Pallotta a Friedkin “Accordo per la vendita del club” (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma (ITALPRESS) – Ufficiale il cambio di proprietà in casa Roma. In una nota pubblicata stamane, la società giallorossa “conferma che questa notte è stato raggiunto un accordo tra AS Roma SPV, LLC, l'azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A, e il Friedkin Group per la vendita del club. I contratti sono stati firmati nella serata di mercoledì”. Dopo l'accordo AS Roma SPV, LLC ha inviato il seguente comunicato alla Consob. “AS Roma SPV, LLC (“AS Roma SPV”), azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A. (il “Club”), annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group, Inc. ... Leggi su iltempo

