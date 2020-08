Roma, chi sarà il nuovo direttore sportivo? Ecco i tre nomi in lizza (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo la cessione della Roma a Dan Friedkin ci si interroga su chi potrà essere il nuovo direttore sportivo giallorosso Dopo la cessione della Roma a Dan Friedkin ci si interroga su chi potrà essere il nuovo direttore sportivo giallorosso. Sky Sport prova a fare un po’ di chiarezza sulla vicenda. La prima ipotesi resta quella del ritorno di Gianluca Petrachi, il quale aveva litigato con Pallotta. C’è da considerare anche il ritorno dal Bologna di Walter Sabatini, che proprio in giallorosso aveva fatto vedere le cose migliori. Infine resta viva la candidatura di Daniele Pradè, ora uomo mercato della Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

