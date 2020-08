Roma a Friedkin: chi è il nuovo presidente giallorosso (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma è di Dan Friedkin, è ufficiale. Dopo un lungo tira e molla Pallotta ha deciso di cedere il club giallorosso per 591 milioni di euro. Da un americano all’altro: la Roma rimane a stelle e strisce dopo il cambio di proprietà ma ritrova l’entusiasmo sopito da tempo. L’annuncio è arrivato nella mattinata di oggi attraverso un lungo comunicato. “ASRoma.com conferma che questa notte è stato raggiunto un accordo tra AS Roma SPV, LLC, l’azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A, e il Friedkin Group per la vendita del Club – si legge nella nota – I contratti sono stati firmati nella serata di mercoledì e AS Roma SPV, LLC ha inviato il seguente comunicato ... Leggi su italiasera

Solano_56 : James #Pallotta ha firmato i documenti: la #Roma sara di Dan Friedkin Finisce l’era di #Pallotta @ASRomaPress - SkySport : ULTIM’ORA ROMA ? Cessione del club: vicinissima la firma preliminare con il gruppo Friedkin #SkySport… - DiMarzio : #ASRoma-#Friedkin è fatta: firmato l'accordo preliminare. Il gruppo Friedkin è il nuovo proprietario del club giall… - teocammarota : Dan Friedkin vuole compare la Roma: in Tanzania indagato per corruzione e bracconaggio sempre personaggio limpidi e trasparenti - MRZ1977 : RT @mmaster16: @Solo_ASR_ @4n1mo51t1som1n4 @FMagliaro Pallotta 'marea di errori' ma: 1) Compra a 1 e vende a 6 2) Internazionalizza e valor… -