Rodri: «Siamo più forti del Real, il nostro obiettivo è vincere la Champions» (Di giovedì 6 agosto 2020) Rodri, centrocampista del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Rodri, centrocampista del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid in Champions League. Queste le sue parole riportate da TMW. «Siamo concentrati sulla vittoria della Champions League, era ed è il nostro obiettivo principale. Non vediamo l’ora che arrivi la partita di domani, è passato molto tempo dall’andata ma abbiamo pensato molto a questo momento. La squadra è in salute e in forma, ma sarà difficile: partiamo dall’1-2 dell’andata, se giocheremo bene avremo molte possibilità di passare il turno. Col ... Leggi su calcionews24

JantasOO : Ah, quindi siamo stati sfavoriti mentre il Milan è stato favorito. Mi fido più del Milan Twitter, quello secondo c… - casamilancaffe : @rodridepaul Rodrigo, sei veramente un giocatore diverso dagli altri. Il Milan ha sempre avuto un 10 speciale, seed… - casamilancaffe : @rodridepaul Rodrigo, sei veramente un giocatore diverso dagli altri. Il Milan ha sempre avuto un 10 speciale, seed… - rodri_gg95 : RT @DiMarzio: #Atalanta, #Ilicic torna in Slovenia: non ci sarà con il #PSG. TI siamo vicini Josip ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rodri Siamo Rodri: «Siamo più forti del Real, il nostro obiettivo è vincere la Champions» Calcio News 24 Rodri: «Siamo più forti del Real, il nostro obiettivo è vincere la Champions»

Rodri, centrocampista del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid in Champions League. Queste le sue parole riportate da TMW. «Siamo concentrati ...

Manchester City-Real Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Champions League riparte dalla sfida tra Real Madrid e Manchester City: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. MANCHESTER CITY-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMI ...

Rodri, centrocampista del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid in Champions League. Queste le sue parole riportate da TMW. «Siamo concentrati ...La Champions League riparte dalla sfida tra Real Madrid e Manchester City: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. MANCHESTER CITY-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMI ...