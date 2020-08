Robur Siena, dalla serie A all’inferno: i bianconeri sono fuori dai professionisti (Di giovedì 6 agosto 2020) Robur Siena, dalla serie A all’inferno: i bianconeri sono fuori dai professionisti. Confermata la non iscrizione al prossimo campionato dalla serie A alle imprese storiche, passando anche per campionati complessi ma pur sempre di livello nella massima serie, fino ad arrivare all’inferno della retrocessione in C. Da oggi la Robur Siena non fa più parte dei professionisti: la compagine bianconera – infatti – non si è iscritta al campionato della terza serie. I problemi finanziari hanno tartassato durante tutto l’anno la società bianconera, il rischio era concreto già prima ... Leggi su calcionews24

