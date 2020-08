Robert Downey Jr. produrrà una nuova detective story per Apple TV+ (Di giovedì 6 agosto 2020) Robert Downey Jr. e la società di produzione di Susan Downey, Team Downey, produrranno un nuovo show drammatico, che sarà disponibile su Apple TV+. Robert Downey Jr. vestirà i panni di produttore con la sua Team Downey per un nuovo show che sarà disponibile su Apple TV+, nel quale probabilmente sarà anche interprete, una serie tv basata su una storia vera. Come annunciato da Variety, l'attore insieme alla moglie Susan Downey sarà alla produzione della serie tv, basata sull'articolo del Toronto Life, dal titolo The Sting. Questo racconta di un detective canadese che riapre un caso vecchio di decenni con l'obiettivo di ottenere una confessione e diventare un eroe. ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Robert Downey Jr. produrrà una nuova detective story per Apple TV+ - the_rollyjoger : Raga scusatemi ho sognato Robert Downey jr - Notiziedi_it : Apple TV +: in arrivo un nuovo dramma dalla società di produzione di Robert Downey Jr. - ispazio : Apple TV +: in arrivo un nuovo dramma dalla società di produzione di Robert Downey Jr. - SkorpionBot : Apple TV +: in arrivo un nuovo dramma dalla società di produzione di Robert Downey Jr. -

Ultime Notizie dalla rete : Robert Downey Robert Downey Jr. e il Team Downey producono una nuova serie Apple Cinematographe.it - FilmIsNow Apple TV+ ordina una serie tv della Team Downey. Il cast di Connecting, la comedy sulla quarantena

Apple TV+ ordina una serie prodotta dalla Team Downey di Robert Downey Jr. Nuovi ingressi nel cast di Connecting, una comedy di NBC, sulla quarantena. Apple TV+ ha ordinato direttamente a serie un dra ...

Robert Downey Jr. produrrà una nuova detective story per Apple TV+

Come annunciato da Variety, l'attore insieme alla moglie Susan Downey sarà alla produzione della serie tv, basata sull'articolo del Toronto Life, dal titolo The Sting. Questo racconta di un detective ...

Apple TV+ ordina una serie prodotta dalla Team Downey di Robert Downey Jr. Nuovi ingressi nel cast di Connecting, una comedy di NBC, sulla quarantena. Apple TV+ ha ordinato direttamente a serie un dra ...Come annunciato da Variety, l'attore insieme alla moglie Susan Downey sarà alla produzione della serie tv, basata sull'articolo del Toronto Life, dal titolo The Sting. Questo racconta di un detective ...