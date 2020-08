Ritrovato senza vita Primo De Bortoli: le indagini sulla causa (Di giovedì 6 agosto 2020) E’ morto Primo De Bortoli, il cinquantaseienne di Pedavena scomparso il 29 luglio scorso. Le ricerche lo hanno intercettato in un rudere a Ovest di Pian d’Avena. Hanno dato un esito molto triste le ricerche del cinquantaseienne di Pedavena (Belluno), di cui non si avevano più notizie. Zaino in spalla, era uscito a piedi dalla … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

channeldraw : 05/06 Invece mi ha ritrovato senza vita la mattina del 15 luglio una mia amica e collega. Non vedendomi arrivare er… - Marianna8111 : Ma è possibile che la Fastweb stacchi una linea fissa senza preavviso? Mio zio, pur avendo pagato in anticipo tutte… - giornaleprociv : #Pedavena (BL), ritrovato senza vita uomo disperso dal 29 luglio ?? - NiccoColo : RT @JohannesBuckler: Invece mi ha ritrovato senza vita la mattina del 15 luglio una mia amica e collega. Non vedendomi arrivare era venuta… - stetho83 : @Zorochan_1 @Fedeshi_ @antigiannino96 @saldare86 io continuo a pensare che uno che ha veramente in mano un triennal… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovato senza 60enne ritrovato senza vita in un uliveto. Tragedia in c.da Torrepalazzo TV Sette Benevento A vuoto le ricerche di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, cellulare lasciato a casa ma il marito è certo: "Non è fuggita"

S’infittisce il mistero intorno alla scomparsa di Viviana Parisi, 43 anni, di Venetico e del suo piccolo Gioele di 4 anni, dei quali non si hanno più notizie da lunedì scorso. Proseguono senza sosta l ...

Molino Rosenkranz, si riparte con “Sulla Nuda pelle” dal 17 agosto

FVG – I Luoghi della Grande Guerra sono stati scenario, fonte di ispirazione ed emozione delle tre precedenti edizioni del Festival teatrale Sulla Nuda Pelle che quest’anno, mantenendo la sua formula ...

S’infittisce il mistero intorno alla scomparsa di Viviana Parisi, 43 anni, di Venetico e del suo piccolo Gioele di 4 anni, dei quali non si hanno più notizie da lunedì scorso. Proseguono senza sosta l ...FVG – I Luoghi della Grande Guerra sono stati scenario, fonte di ispirazione ed emozione delle tre precedenti edizioni del Festival teatrale Sulla Nuda Pelle che quest’anno, mantenendo la sua formula ...