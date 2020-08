Risultati NBA – Gallinari ferma LeBron, Celtics super contro i Nets: Toronto ancora imbattuta (Di giovedì 6 agosto 2020) Continua lo spettacolo NBA nella bolla di Orlando, con un italiano protagonista. Danilo Gallinari trascina con 19 punti e 7 rimbalzi la sua OKC al successo sui Lakers di LeBron James (19 punti e 11 rimbalzi). I Thunder sembravano i netto rebuilding dopo gli addii di Westbrook e Paul George, ma grazie ad un eterno Chris Paul (21 punti, 7 rimbalzi e 6 assist nella notte) e alla grinta del ‘Gallo’ hanno raggiunto un meritato posto nei Playoff. Netto il successo dei Boston Celtics che rifilano un netto +34 ai Brooklyn Nets grazie ai 21 punti di Brown e ai 19 di Tatum. ancora imbattuti nella bolla i Toronto Raptors che grazie ai 21 punti e 10 assist di VanVleet superano gli Orlando Magic. Nelle altre gare della notte da segnalare il successo dei Jazz sui ... Leggi su sportfair

