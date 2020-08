Risultati Europa League, gli ottavi: le quattro sfide di oggi (Di giovedì 6 agosto 2020) Risultati Europa League – Torna in campo l’Europa League. Si giocano le gare degli ottavi di finale. Di alcune si era disputata l’andata, mentre per le italiane sarà gara secca. Tris di Copenhagen e Shakhtar che hanno staccato il pass per i quarti di finale. L’Inter supera 2-0 il Getafe e supera il turno, non sono mancati i problemi per la squadra di Conte. Lo United vince anche al ritorno, la qualificazione contro il Lask Linz non è stata mai in discussione. Partono da situazione di vantaggio anche Bayer Leverkusen e Basilea. Di seguito i Risultati. I Risultati MERCOLEDI’ 5 AGOSTO ore 18.55 COPENHAGEN-BASAKSEHIR 3-0 SHAKHTAR-WOLSFSBURG 3-0 ore 21 MANCHESTER UNITED-LASK LINZ 2-1 INTER-GETAFE 2-0 (LE ... Leggi su calcioweb.eu

