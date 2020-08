Risultati Europa League – C’è il Leverkusen per l’Inter, Basilea e Siviglia ok: qualificato anche il Wolverhampton (Di giovedì 6 agosto 2020) Delineato il quadro dei quarti di finale di Europa League, che comprende le magnifiche otto che si giocheranno il trofeo nella Final Eight in programma in Germania. Pool/Getty ImagesOggi si sono aggiunte le ultime quattro squadre che vanno a completare gli accoppiamenti delle sfide, che partiranno lunedì prossimo con Inter-Bayer Leverkusen. Proprio i tedeschi si sono qualificati questa sera battendo i Rangers di Glasgow per 1-0, ribadendo il successo ottenuto all’andata. Avanti anche Siviglia e Basilea, abili a eliminare Roma ed Eintracht Francoforte, mentre va fuori l’Olympiacos battuto 1-0 dal Wolverhampton. Gli accoppiamenti dei quarti di finale di Europa League: Inter-Bayer ... Leggi su sportfair

SkySport : Europa League, i risultati degli ottavi di finale: avanti il Bayer Leverkusen - DiMarzio : #Roma eliminata, sarà il #BayerLeverkusen l'avversario dell'#Inter ai quarti - keenaroma : @therealtomtom1 Obbiettivi 4 posto coppa Italia e se possibile andare lontano in Europa League. Risultati 5posto el… - 100x100Napoli : #EuropaLeague - I risultati dopo 45 minuti - PCossu : RT @16_opamp: @pbecchi HAHAHA HA FATO NON BENE MA BENISSIMO !!! conoscendo la mandria di CAPRONI ITALICI ( e a destra negazionisti è pi… -