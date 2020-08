Rinvio versamenti nel Dl Agosto, le richieste dei commercialisti al Governo (Di giovedì 6 agosto 2020) Più volte, nei mesi scorsi, i commercialisti avevano chiesto con forza al Governo di rinviare i versamenti fiscali al 30 settembre. Ora, in vista del Decreto Agosto, la categoria sollecita l’Esecutivo perché disponga una proroga dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi in scadenza il prossimo 20 Agosto al 30 settembre, o quanto meno introduca un meccanismo di esclusione dalle sanzioni per chi regolarizza, entro il 31 ottobre 2020, tutti i versamenti dovuti dallo scorso mese di marzo, anche rispetto ai principali tributi erariali come IVA, IRAP, imposte d’atto e non oggetto di sospensione. Le richieste dei commercialisti al Governo L’esortazione è ... Leggi su quifinanza

Più volte, nei mesi scorsi, i commercialisti avevano chiesto con forza al Governo di rinviare i versamenti fiscali al 30 settembre. Ora, in vista del Decreto Agosto, la categoria sollecita l’Esecutivo ...

Il rinvio ci sarà, ma cambia la data ipotizzata. Nei giorni scorsi circolava la notizia che le cartelle esattoriali sarebbero state rinviate al 31 ottobre 2020. Cartelle, fino a quando sono sospese Ad ...

