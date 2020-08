Rimini: per il Museo d'Arte Moderna 1,5 milioni dal Ministero (Di giovedì 6 agosto 2020) Il finanziamento sarà operativo non appena verrà formalizzato dal ministro e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. " Un ottimo risultato, perché andrà a coprire pArte delle spese per il completamento e l'... Leggi su chiamamicitta

sbonaccini : La @RegioneER sostiene creazioni teatrali e di performing arts di artisti e compagnie under 40, da Piacenza a Rimin… - sbonaccini : Dal @_MiBACT 1,5milioni € per il nuovo museo di arte moderna e contemporanea di Rimini, nato grazie all'impegno del… - summerofciuccio : RT @wheelchair00: Voi non potete avere idea di quanto possa essere frustrante ed umiliante sentirsi bloccati, un peso per gli altri, ed ess… - MarynaDeIpanema : RT @wheelchair00: Voi non potete avere idea di quanto possa essere frustrante ed umiliante sentirsi bloccati, un peso per gli altri, ed ess… - 1giuspe : RT @wheelchair00: Voi non potete avere idea di quanto possa essere frustrante ed umiliante sentirsi bloccati, un peso per gli altri, ed ess… -