Rifiuti, il Lazio approva il piano: che cosa significa per Roma e la Regione. Schermaglie Raggi-Zingaretti, ma (per ora) l’accordo regge (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Lazio punta forte sulle discariche per uscire dall’emergenza Rifiuti. E ora l’iter di approvazione di Malagrotta 2 è sempre più in discesa. Il nuovo piano, atteso dal 2012, è stato approvato nella serata di mercoledì in consiglio regionale e prevede la realizzazione di almeno 6 impianti di stoccaggio, uno per la città di Roma e un altro per ognuna delle cinque province della Regione. Nonostante le frecciate reciproche giunte in tarda serata, sembra reggere anche l’accordo del dicembre scorso fra Virginia Raggi e Nicola Zingaretti, quello che portò la sindaca capitolina a individuare la nuova discarica di via di Monte Carnevale, in cambio della rimozione del ... Leggi su ilfattoquotidiano

s_parisi : Zingaretti dice NO ai termovalorizzatori: nel 2025 nel Lazio butteremo in discarica almeno 500mila ton di #rifiuti.… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Rifiuti, il Lazio approva il piano: che cosa significa per Roma e la Regione. Schermaglie Raggi-Zingaretti, ma (per or… - fattoquotidiano : Rifiuti, il Lazio approva il piano: che cosa significa per Roma e la Regione. Schermaglie Raggi-Zingaretti, ma (per… - clikservernet : Rifiuti, il Lazio approva il piano: che cosa significa per Roma e la Regione. Schermaglie Raggi-Zingaretti, ma (per… - Noovyis : (Rifiuti, il Lazio approva il piano: che cosa significa per Roma e la Regione. Schermaglie Raggi-Zingaretti, ma (pe… -