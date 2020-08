Riduciamo il gender gap nel crowdfunding italiano (Di giovedì 6 agosto 2020) Il crowdfunding italiano è maschio o almeno buona parte di esso. I soldi proverbialmente non dovrebbero avere odore, figuriamoci un sesso. Ma la situazione nazionale è evidentemente sbilanciata anche nel settore dell’equity e del lending crowdfunding. I dati arrivano dall’ultimo report crowdinvesting del Politecnico di Milano – Osservatori Enterprenurship&Finance. Pochissime donne fanno parte dei team che lanciano e gestiscono campagne di equity crowdfunding di successo (raccolta di capitale di rischio via crowd). Il 69% di queste aziende non ha donne nel proprio team. Ancora, una singola donna è presente solo nel 27% dei team analizzati. Parliamo di start-up con una forza lavoro media di 3 persone, generalmente costituita dai founder. Quindi, facendo una semplice ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Riduciamo gender Riduciamo il gender gap nel crowdfunding italiano L'HuffPost Riduciamo il gender gap nel crowdfunding italiano

Il crowdfunding italiano è maschio o almeno buona parte di esso. I soldi proverbialmente non dovrebbero avere odore, figuriamoci un sesso. Ma la situazione nazionale è evidentemente sbilanciata anche ...

Il crowdfunding italiano è maschio o almeno buona parte di esso. I soldi proverbialmente non dovrebbero avere odore, figuriamoci un sesso. Ma la situazione nazionale è evidentemente sbilanciata anche ...