Ricorso Trapani, oggi si discute il ricorso al CONI (Di giovedì 6 agosto 2020) : oggi il collegio di Garanzia analizzerà la richiesta del club siciliano Giornata decisiva per il Trapani. oggi il Collegio di Garanzia analizzerà il ricorso proposto dalla compagine siciliana per quanto riguarda il -2 che ha sancito la retrocessione in serie C del club. Se ci sarà la restituzione di un punto la compagine granata giocherà i playout, se invece verranno riassegnati i due punti arriverebbe la salvezza a tavolino. La serie B può cambiare ancora, almeno nella parte bassa della classifica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

