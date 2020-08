Riccardo Rossi alle Terrazze Live: 'racconto il best of di 20 anni di carriera' LA VIDEO INTERVISTA (Di giovedì 6 agosto 2020) ... 'raccoglie le mie esibizioni dal vivo, dove ho messo gli highlights dei miei spettacoli e di quello che ho passato nella mia vita che piace molto al pubblico' racconta Rossi a Leggo. 'L'... Leggi su leggo

Secondo weekend di agosto. Roma tranquilla ma vivace, con tanti romani che non partiranno quest'estate e avranno modo di vivere una Capitale completamente diversa. Pochi turisti stranieri, pochi turis ...

Riccardo Rossi alle Terrazze Live: "racconto il best of di 20 anni di carriera"

Così Rossi che più Rossi non si può, è il titolo dello show di Riccardo Rossi, che sabato 8 agosto torna con la sua comicità, sul palcoscenico de Le Terrazze Live, la manifestazione estiva della ...

