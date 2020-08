Riapertura scuole, Azzolina: “84000 insegnanti a tempo indeterminato” (Di giovedì 6 agosto 2020) Il tema della Riapertura delle scuole è di calda attualità. Pochi giorni fa si è deciso che il prossimo 14 settembre le aule torneranno a riempirsi di ragazzi, resta il problema insegnanti. Dopo l’ufficialità comunicata solo pochi giorni fa, con le scuole che riapriranno il prossimo 14 settembre, torna di stretta attualità anche il tema legato alle assunzioni del personale docente. Con molti precari che si preparano ad affrontare il concorso nazionale, permangono dubbi su quanti effettivamente riusciranno a scalare le graduatorie e diventare “di ruolo”: Sul tema legato alle assunzioni però il ministro dell’istruzione Azzolina non ha dubbi e dichiara: “84 mila insegnanti in più a tempo ... Leggi su bloglive

