Regione Campania, nuova ordinanza sul trasporto pubblico locale (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSi anticipano i contenuti dell’ordinanza n. 65 firmata dal Presidente della Regione Campania, che sarà emanata entro oggi, e che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.​ – Su tutto il territorio regionale, fino al 15 agosto 2020, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conformità con l’assetto normativo vigente, con riferimento al trasporto pubblico locale si osservano le disposizioni seguenti. – Con riferimento ai collegamenti marittimi: – resta confermata la previsione della possibilità di occupazione del 100% dei posti seduti a bordo, con la precisazione che eventuali posti cd. “faccia a faccia” dovranno essere ... Leggi su anteprima24

vladiluxuria : Alla Regione #Campania un importante risultato nella lotta contro la #omotransfobia : approvata una legge di contra… - ivanscalfarotto : La Regione #Campania approva la legge regionale contro l’omotransfobia. Quella che la Regione #Puglia non ha mai po… - vilmamoronese : Appalti Covid e Regione Campania, partono le inchieste della magistratura dopo le denunce 'concorso in turbativa d’… - alexbintqaboos1 : La mia Regione è sempre ai primi posti per i comportamenti peggiori che possa avere un Essere Umano. Se pensate che… - Mustafaakata : RT @micheleguarino8: La Campania?? La straordinaria bellezza della nostra Regione, con i suoi colori, i suoi profumi inebrianti, i suoi… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania Sospesa la newsletter dell'URP - Regione informa Regione Campania Si arricchisce l'Elenco degli alberi Monumentali d'Italia

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Si arricchisce in modo ampio e considerevole l'Elenco degli Alberi Monumentali italiani con le 379 nuove iscrizioni proposte dalle Regioni Campania, Friuli, Liguria, Lombardia, ...

Covid, il bollettino di oggi 6 agosto. Dati Italia e tabella

In Lombardia da ieri si sono registrati 118 nuovi casi da Covid19, di cui 18 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologici, a fronte di 8.979 tamponi effettuati. Si registrano 5 nuovi decess ...

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Si arricchisce in modo ampio e considerevole l'Elenco degli Alberi Monumentali italiani con le 379 nuove iscrizioni proposte dalle Regioni Campania, Friuli, Liguria, Lombardia, ...In Lombardia da ieri si sono registrati 118 nuovi casi da Covid19, di cui 18 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologici, a fronte di 8.979 tamponi effettuati. Si registrano 5 nuovi decess ...