Regione Campania, intesa con gli specialisti ambulatoriali. Incentivi per chi opera in aree difficili (Di giovedì 6 agosto 2020) A distanza di 19 anni dal primo accordo integrativo regionale, con il via libera dalla Giunta regionale della Campania, si è giunti alla firma del nuovo accordo con gli specialisti ambulatoriali. L’accordo regionale si inserisce nel processo di revisione e potenziamento della rete sanitaria territoriale campana. Il nuovo accordo prevede, in linea con quello nazionale, una riorganizzazione distrettuale della specialista ambulatoriale che con la costituzione delle Aggregazioni funzionali territoriali (Aft) assicura una concreta presa in carico del paziente attraverso l’utilizzo di specifici percorsi diagnostici e terapeutici (Pdta) e il potenziamento delle attività di cure domiciliari. Particolare attenzione viene rivolta ai pazienti affetti da più patologie croniche (fino al 92% della popolazione anziana) ... Leggi su ildenaro

