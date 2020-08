Regionali, via libera dell’Aula del Senato al decreto sulla parità di genere. Ora è legge. Boccia: “Risultato storico” (Di giovedì 6 agosto 2020) Con 149 voti favorevoli, nessun contrario e 98 astensioni, l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge sulla parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, già approvato dalla Camera. Il provvedimento è stato introdotto per garantire la parità di genere nelle elezioni Regionali in Puglia, in vista del voto del 20 e 21 settembre, dal momento che la legge elettorale regionale non era stata adeguata. “Il voto finale di oggi in Senato sul decreto sulla doppia preferenza nelle leggi elettorali – ha commentato il ministro per gli Affari Regionali e ... Leggi su lanotiziagiornale

SenatoStampa : #ParitàdiGenere in consultazioni elettorali regionali. Con 149 voti favorevoli, nessun contrario e 98 astensioni, A… - Straccia2 : VaRegionali, via libera dell’Aula del Senato al decreto sulla parità di genere. Ora è legge. Boccia: “Risultato sto… - SenatoStampa : #ParitàdiGenere nelle consultazioni elettorali regionali. Testo approvato in via definitiva dal Senato giovedì 6 ag… - Dario_VdA : RT @LaNotiziaTweet: Regionali, via libera dell'Aula del #Senato al decreto sulla parità di genere. Ora è legge. Boccia: 'Risultato storico'… - LaNotiziaTweet : Regionali, via libera dell'Aula del #Senato al decreto sulla parità di genere. Ora è legge. Boccia: 'Risultato stor… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali via Regionali Puglia, doppia preferenza ok da Senato con 149 sì: è legge Boccia: «Dl farà storia» La Gazzetta del Mezzogiorno In Campania siglato accordo con gli specialisti ambulatoriali

NAPOLI (ITALPRESS) - A distanza di 19 anni dal primo accordo integrativo regionale, con il via libera dalla Giunta regionale della Campania, si è giunti alla firma del nuovo accordo con gli ...

Libano, Paese a sovranità violata

Negli ultimi giorni di settembre del 2013, la motonave Rhosus, battente bandiera moldava, fu sequestrata dopo il suo ingresso nel porto di Beirut a seguito di un’avaria alle macchine. Era partita dal ...

NAPOLI (ITALPRESS) - A distanza di 19 anni dal primo accordo integrativo regionale, con il via libera dalla Giunta regionale della Campania, si è giunti alla firma del nuovo accordo con gli ...Negli ultimi giorni di settembre del 2013, la motonave Rhosus, battente bandiera moldava, fu sequestrata dopo il suo ingresso nel porto di Beirut a seguito di un’avaria alle macchine. Era partita dal ...