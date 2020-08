Reggiana, Radrezza rinnova per tre anni: ufficiale (Di giovedì 6 agosto 2020) REGGIO EMILIA - Importante rinnovo di contratto per la Reggiana , appena tornata in Serie B dopo aver superato il Bari nella finale playoff. Igor Radrezza vestirà ancora la maglia emiliana per altri ... Leggi su corrieredellosport

