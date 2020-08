Reazione a Catena, puntata 6 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente (Di giovedì 6 agosto 2020) Reazione a Catena, puntata 6 Agosto 2020: anche oggi un’altra puntata imperdibile con Marco Liorni e i vari giochi sulle parole da indovinare secondo logica e incastri. Quale sarà la squadra campione e il montepremi? Il format preserale di Rai1 si concentra sui giochi di intuizione e di parole, e anche oggi 6/8/2020, con Marco Liorni su Rai1, tantissimi italiani hanno seguito le gesta dei team in gara, tentando di giocare a loro volta. aggiornamento ore 10,30 Reazione a Catena, il format si basa su incastri lessicali e collegamenti di parole, con due squadre in gara. Cosa è accaduto oggi giovedì 6 Agosto 2020? Abbiamo visto con attenzione una nuova ... Leggi su italiasera

italiaserait : Reazione a Catena, puntata 6 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - yngiIy : che ridere il momento di reazione a catena quando fanno vedere gli highlights della puntata aka i momenti più imbarazzanti djskdksks - fanpage : Auguri Marco #Liorni - hellobencha : se woozi dovesse twerkare si scatenerebbe una reazione a catena allucinante - Violanerapoetry : Grazie a te, che non sai, o ti fa comodo pensare che tutti stiano bene. Grazie a te, facendomi del male hai pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione Catena

Di L.P. Gli attivisti palestinesi LGBTQ affermano che la pubblicità e le proteste intorno alla donazione di Al-Arz all’organizzazione israeliana ignorano e “cancellano” la propria lotta per i diritti ...Per settimane la Rhosus, cargo russo con bandiera moldava, segue le rotte del Mediterraneo. Va ovunque, fino ad approdare per guai tecnici a Beirut. È il 21 novembre 2013. Gli ispettori libanesi salgo ...