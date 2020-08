Ranking Uefa aggiornato al 6 agosto 2020 dopo Siviglia-Roma (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Ranking Uefa aggiornato a giovedì 6 agosto 2020 dopo la sfida fra Siviglia e Roma, valida per gli ottavi di finali dell’Europa League 2019/2020. I giallorossi escono di scena per mano degli spagnoli, dimostrandosi inferiori alla squadra di Lopetegui e creando ben pochi grattacapi alla difesa avversaria. Nelle altre gare odierne passano il turno e volano ai quarti di finale anche Bayer Leverkusen, Basilea e Wolverhampton. Ecco il Ranking aggiornato al 6 agosto: Spagna 100.140 Inghilterra 89.033 Germania 72.070 Italia 69.082 Francia 56.915 Portogallo 49.449 Russia 45.549 Belgio 37.900 Olanda 35.750 Ucraina 35.100 Leggi su sportface

