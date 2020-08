Rangnick: “Giusto non cambiare. Il Milan ha fatto molto bene nel post COVID” (Di giovedì 6 agosto 2020) Ralf Rangnick è stato Intervistato da Süddeutsche Zeitung e ha parlato del suo mancato arrivo al Milan. Ecco le sue parole: “​Il Milan da quando è ripreso il campionato ha fatto molto bene, con nove vittorie e tre pareggi, non sarebbe stato saggio andarci. Non importa da quale prospettiva si guarda tutto questo, se dalla mia o da quella del club, non sarebbe stato saggio. Se mi mettessi nei panni dei Milanisti, che si tratti di allenatori, direttori sportivi, giocatori o tifosi difficilmente avrei capito perché il Milan avrebbe voluto cambiare tutto dopo periodo così positivo”. Foto: twitter Lipsia ufficiale L'articolo Rangnick: “Giusto non ... Leggi su alfredopedulla

