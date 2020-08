Ragazzo muore per choc anafilattico dopo aver mangiato popcorn. Era al cinema con i genitori: aperta inchiesta (Di giovedì 6 agosto 2020) È morto a causa di uno choc anafilattico poco dopo essere stato al cinema con i suoi genitori. Ha mangiato popcorn e ha dimenticato a casa la sua EpiPen (un autoiniettore di epinefrina: si tratta di uno strumento medico utilizzato per fornire una dose misurata di epinefrina, più frequentemente per il trattamento dell’anafilassi). Siamo a Londra e Ruben Bousquet, 14 anni e giovane promessa dell’hockey, stava passando una normale serata con la famiglia quando ha iniziato a sentirsi male. I genitori hanno deciso di tornare a casa essendo ben consapevoli delle allergie del figlio. Ruben sembrava avere un respiro abbastanza regolare ma, stando a quanto riportato dal Daily Mail, in pochi minuti ha cominciato ad ... Leggi su ilfattoquotidiano

itsrealgiulia : Ma dove stiano nel romanzo Fallen di Lauren Kate? Sono Lucinda Price aka Luce che ogni 17 anni si bacia sempre lo s… - RedazioneLaNews : #Milano Tragedia a Segrate, ragazzo di 24 anni precipita nel vuoto e muore - laura7816126888 : RT @potere_alpopolo: Giovedì è morto un altro ragazzo mentre lavorava, colto da un malore che lo ha ucciso dopo 10 ore di lavoro sotto il s… - IlMattinoFoggia : Incidente stradale a #Foggia , muore un ragazzo di #Cerignola -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo muore Ragazzo muore per choc anafilattico dopo aver mangiato popcorn. Era al cinema con i genitori: aperta inchiesta Il Fatto Quotidiano Addio al nubilato finito in tragedia: futura sposa muore dopo aver bevuto gin fatto in casa

Sarah Howson, 34 anni, è morta nella notte dell’addio al nubilato a Westfield Country Park di Fitling, in Gran Bretagna. Prossima alle nozze, nel weekend la giovane aveva organizzato una serata spensi ...

Grave lutto per Alba Parietti

Un caro amico muore e la showgirl condivide i video del funerale sui socialAlba Parietti è stata colpita da un grave lutto. Il comportamento della donna ha fatto non poco scalpore tra i fan, che la ha ...

Sarah Howson, 34 anni, è morta nella notte dell’addio al nubilato a Westfield Country Park di Fitling, in Gran Bretagna. Prossima alle nozze, nel weekend la giovane aveva organizzato una serata spensi ...Un caro amico muore e la showgirl condivide i video del funerale sui socialAlba Parietti è stata colpita da un grave lutto. Il comportamento della donna ha fatto non poco scalpore tra i fan, che la ha ...