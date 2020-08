Puglia: maltempo, allerta per temporali fino a domani. Ancora codice rosso per alcune zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteo e bollettino di aggiornamento (Di giovedì 6 agosto 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha diffuso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20 di domani venerdì 7 agosto. Si fa riferimento a “persistenza di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Puglia meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema sotto, fonte Protezione civile della Puglia. La situazione è però conppica nel foggiano. codice rosso per alcune ... Leggi su noinotizie

