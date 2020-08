Puglia, il ministro Boccia fa il portavoce di Emiliano: «Ha sempre voluto la parità di genere» (Di giovedì 6 agosto 2020) La doppia preferenza di genere in Puglia è assurta a caso nazionale. Per introdurla nella regione guidata dal dem Michele Emiliano, il governo ha dovuto ricorrere ai poteri sostitutivi. Gli stessi, per la cronaca, che si è ben guardato dall’utilizzare durante l’emergenza Covid. Così va il mondo – pardòn – l’Italia. E non è tutto. Perché da noi succede pure che il ministro che ha sbloccato l’impasse, Francesco Boccia, anch’egli dem e pugliese, invece di limitarsi ad un’informativa asciutta e istituzionale sul punto, ha pensato bene di trasformarsi nel portavoce di Emiliano, di cui ha illustrato pensiero (tanto) e azione (poca). Il governo surroga la Regione sulla doppia ... Leggi su secoloditalia

Ettore_Rosato : La parità di genere è un diritto scritto nella nostra Costituzione. Emiliano non è stato capace di affrontare il te… - SecolodItalia1 : Puglia, il ministro Boccia fa il portavoce di Emiliano: «Ha sempre voluto la parità di genere»… - danieledv79 : RT @giuseppetp55: Questi leghisti oltre a razzisti sono anche maschilisti?Sentite l’ex Ministro Calderoli,a proposito della preferenza di”g… - annalisapanello : RT @giuseppetp55: Questi leghisti oltre a razzisti sono anche maschilisti?Sentite l’ex Ministro Calderoli,a proposito della preferenza di”g… - AlvisiConci : RT @giuseppetp55: Questi leghisti oltre a razzisti sono anche maschilisti?Sentite l’ex Ministro Calderoli,a proposito della preferenza di”g… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia ministro Puglia, il ministro Boccia fa il portavoce di Emiliano: «Ha sempre voluto la parità di... Il Secolo d'Italia Regionali Puglia, doppia preferenza di genere è legge. Calderoli: "Danneggia le donne, maschi infedeli". La dem Valente: "Frase indegna"

Via libera definitivo del Senato al decreto legge sulla doppia preferenza in Puglia, affossata dal consiglio regionale pugliese scatenando l'intervento 'riparatore' del governo, per garantire la parit ...

Coronavirus, casi raddoppiati ma nessun incubo lockdown: no alle discoteche al chiuso, distanza sui treni

Mentre i nuovi contagi da Coronavirus raddoppiano e la Lombardia torna ad avere numeri preoccupanti con il 36% dei positivi trovati, il Comitato tecnico scientifico (Cts) è orientato a confermare la d ...

Via libera definitivo del Senato al decreto legge sulla doppia preferenza in Puglia, affossata dal consiglio regionale pugliese scatenando l'intervento 'riparatore' del governo, per garantire la parit ...Mentre i nuovi contagi da Coronavirus raddoppiano e la Lombardia torna ad avere numeri preoccupanti con il 36% dei positivi trovati, il Comitato tecnico scientifico (Cts) è orientato a confermare la d ...