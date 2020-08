Psg, Tuchel e gli infortuni: “Quando arriva la Champions League è sempre la stessa storia… Su Verratti e Mbappé…” (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo il successo in amichevole contro il Sochaux, il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha parlato delle condizioni della squadra in vista della gara contro l'Atalanta di mercoledì prossimo in Champions League. Come riportano Eurosport e Le Parisien, il mister è sembrato quasi sconsolato per il modo in cui i suoi arriveranno alla gara.Tuchel: "Quando arriva la Champions, sempre notizie negative"caption id="attachment 525545" align="alignnone" width="808" Marco Verratti Psg (getty images)/captionA preoccupare Tuchel, oltre alle condizioni di Mbappé, adesso c'è anche Marco Verratti che ha subito un infortunio in allenamento: "Verratti? Siamo ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Psg, Tuchel e gli infortuni: 'Quando arriva la Champions League è sempre la stessa storia... Su Verratti e Mbappé..… - MomentiCalcio : #Psg, #Tuchel, dopo Mbappè, perde anche #Verratti: il mediano in forte dubbio contro l’Atalanta - delinquentweet : Notizie poco confortanti per Tuchel in vista della sfida contro l'Atalanta. - BombeDiVlad : ?? #ChampionsLeague, altra tegola in casa #Psg ? ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Tuchel Psg, Tuchel e gli infortuni: “Quando arriva la Champions League è sempre la stessa storia… Su Verratti e Mbappé…” ItaSportPress Incredibile PSG: si fa male anche Verratti, salterà la sfida all'Atalanta

Inoltre mancherà anche lo squalificato Angel Di Maria.Per questo stato di emergenza, Tuchel non ha voluto rischiare Neymar e Mauro Icardi nell'amichevole di oggi pomeriggio contro il Sochaux al Parco ...

UFFICIALE - Psg, che occasione per l’Atalanta: out Mbappè, Kurzawa e pure Verratti

Che occasione per l'Atalanta nel prossimo match di Champions League che vedrà di fronte la Dea contro il Paris Saint Germain. Proprio da Parigi giungono novità riguardo la rosa che sarà a disposizione ...

Inoltre mancherà anche lo squalificato Angel Di Maria.Per questo stato di emergenza, Tuchel non ha voluto rischiare Neymar e Mauro Icardi nell'amichevole di oggi pomeriggio contro il Sochaux al Parco ...Che occasione per l'Atalanta nel prossimo match di Champions League che vedrà di fronte la Dea contro il Paris Saint Germain. Proprio da Parigi giungono novità riguardo la rosa che sarà a disposizione ...