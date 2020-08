Provato per voi: il Padel, il mix tra tennis e racchettoni che sta spopolando ovunque (Di giovedì 6 agosto 2020) Tutti abbiamo provato a giocare a racchettoni sulla battigia, per ingannare il tempo o semplicemente per divertimento. Qualcuno saprà anche giocare a tennis, sport simile ma certamente più tecnico e “professionale”. Ecco, ora provate a unire le due discipline e otterrete il Padel, uno sport che afferisce alla Federazione Italiana Tennis e del quale si tengono anche dei campionati nazionali ed europei. Leggi su vanityfair

luigidimaio : Oggi è partito dall’Italia un team sanitario per andare a supportare i nostri amici serbi. Se vogliamo aiuto, non p… - luigidimaio : Una ferita aperta e che porta con sé ombre e interrogativi. Una verità incompleta, parziale, per cui lo Stato deve… - isabellestanacc : RT @ooooeuf: pensando a mia madre che lavorava come giornalista in inglese in Etiopia ma si è trasferita qua per le cure mediche e tipo non… - laRoyalBlood_ : RT @ooooeuf: pensando a mia madre che lavorava come giornalista in inglese in Etiopia ma si è trasferita qua per le cure mediche e tipo non… - rosamunda357 : @lenuccia82 Ho già del mio. Leggere Sto cretino è l'ultimo dei miei pensieri . Il mio fegato è già provato all'idea… -

Ultime Notizie dalla rete : Provato per Provato per voi: il Padel, il mix tra tennis e racchettoni che sta spopolando ovunque Vanity Fair.it Il Palermo all'assalto di Boscaglia, il tecnico presto si libererà dall'Entella

L'avventura di Boscaglia con la Virtus Entella potrebbe essere al capolinea e il Palermo potrebbe gettarsi a capofitto sul tecnico gelese anche se la proposta dei rosanero al momento sarebbe inferiore ...

Il ladro del tombino stavolta se la prende con la vetrina del negozio Scout

Ennesimo colpo in centro a Pisa. E c’è chi prova a sorridere, nonostante tutto: alla De’ Coltelli si inventano #ilgelatochespacca PISA. Il ladro del tombino non si ferma. E anche l’altra notte ha colp ...

L'avventura di Boscaglia con la Virtus Entella potrebbe essere al capolinea e il Palermo potrebbe gettarsi a capofitto sul tecnico gelese anche se la proposta dei rosanero al momento sarebbe inferiore ...Ennesimo colpo in centro a Pisa. E c’è chi prova a sorridere, nonostante tutto: alla De’ Coltelli si inventano #ilgelatochespacca PISA. Il ladro del tombino non si ferma. E anche l’altra notte ha colp ...