Produzione industriale in recupero, ma lontana dai livelli pre Covid (Di giovedì 6 agosto 2020) La Produzione industriale italiana è in recupero, ma il cammino per tornare ai livelli pre-pandemia è ancora lungo. L’Istat ieri ha segnalato che a giugno la Produzione è aumenta dell’8,2% su maggio, ma su base annua si registra una flessione del 17,5% e nella media del secondo trimestre il livello cala del 17,5%. Rispetto a gennaio, la Produzione risulta inferiore di oltre 13 punti percentuali. Si tratta comunque di un buon risultato, quello di giugno, visto che gli analisti si … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

istat_it : A giugno 2020 produzione industriale +8,2% su maggio e -13,7% su base annua #istat - repubblica : Istat, prosegue il recupero a giugno per la produzione industriale: 'Ma ancora lontani i livelli pre-Covid' [aggior… - matteorenzi : L’Italia è capofila al mondo nella lotta contro il Coronavirus con il lavoro di Pomezia sul vaccino e con quello di… - Biber0n1 : @Agenzia_Ansa Il blocco licenziamenti era dovuto altrimenti tutte le agevolazioni fiscali e non a cosa servono? La… - nordesteconomia : RT @GianniDeZuani: VenetoCongiuntura, produzione industriale: mai un trimestre così nero -