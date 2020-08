Produttore cinematografico, pilota d’aereo e tra gli uomini più ricchi al mondo: ecco chi è Dan Friedkin, il presidente dell’As Roma (Di giovedì 6 agosto 2020) Secondo Forbes è il 504° uomo più ricco al mondo, ama il cinema, tanto da produrre film di successo internazionale, e ama volare. Ora, tra le sue conquiste, potrà vantare anche una società calcistica all’apice del mercato europeo: si tratta di Dan Friedkin, 54 anni, successore di James Pallotta alla guida dell’As Roma. Grazie a un patrimonio personale stimato in 4,2 miliardi di dollari, Friedkin ha firmato l’accordo vincolante per il passaggio di mano della società, il cui iter si chiuderà a fine mese, per una cifra di 591 milioni di euro. La sua fortuna la deve a un consorzio privato di imprese e investimenti, ‘The Friedkin Group‘, nato nel 1969 da un’idea del padre, Thomas, di cui il figlio è proprietario. Con la ... Leggi su ilfattoquotidiano

