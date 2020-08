Prescrizione buoni fruttiferi postali e diritto al rimborso (Di giovedì 6 agosto 2020) Prescrizione BFP: doveri di trasparenzaLa vicendaPrescrizione BFP e diritto al rimborsoI motivi della decisionePrescrizione BFP: doveri di trasparenzaTorna suPoste Italiane deve rispettare i doveri di trasparenza di informazione nel collocamento dei buoni fruttiferi postali in mancanza non può opporre il decorso del termine Prescrizione alla richiesta di rimborso dei buoni. Ad affermarlo è il Tribunale di Termini Imerese che con una recentissima sentenza, datata 20/05/2020, ha disorientato il constante l'orientamento giurisprudenziale che si è spesso espresso in senso contrario. La vicendaTorna su I sottoscrittori di buoni fruttiferi chiedevano ... Leggi su studiocataldi

Ultime Notizie dalla rete : Prescrizione buoni Prescrizione buoni fruttiferi postali: Poste Italiane deve rispettare i doveri di trasparenza Notizieora.it Prescrizione buoni fruttiferi postali e diritto al rimborso

I sottoscrittori di buoni fruttiferi chiedevano all'Ufficio di Poste Italiane presso il quale avevano acquistato i titoli il loro rimborso che non veniva concesso per il decorso del termine prescrizio ...

E' lodevole la volontà di rinunciare alla prescrizione. Pogliese, però preparati al peggio!

Rinunciando ad ogni ipotesi di dimissioni, unitamente alla corretta intenzione di impugnare la sentenza di primo grado: Pogliese sta chiaramente pressando sulla Corte d’Appello, chiamata prossimamente ...

I sottoscrittori di buoni fruttiferi chiedevano all'Ufficio di Poste Italiane presso il quale avevano acquistato i titoli il loro rimborso che non veniva concesso per il decorso del termine prescrizio ...Rinunciando ad ogni ipotesi di dimissioni, unitamente alla corretta intenzione di impugnare la sentenza di primo grado: Pogliese sta chiaramente pressando sulla Corte d’Appello, chiamata prossimamente ...