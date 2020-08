Premier League, basta con le cinque sostituzioni: si torna ai tre cambi (Di giovedì 6 agosto 2020) Premier League, basta con le cinque sostituzioni, il prossimo anno come riporta l’ Independent si tornerà alla normalità, tre cambi classici. Premier League, basta con le cinque sostituzioni, il prossimo anno come riporta l’ Independent si tornerà alla normalità, tre cambi classici. ORA IL RESTO D’EUROPA- L’Inghilterra si pone dunque tra le prime nazioni a tornare alla normalità, tre sostituzioni classiche invece che cinque, una modifica del regolamento che era stata attuata post Covid per via dell’intensità dei campionati, con gare ogni tre ... Leggi su calcionews24

romeoagresti : #Pirlo: 'A tutti piacerebbe imitare i percorsi di Zidane e Guardiola, ma bisogna meritarselo. Ho avuto proposte anc… - marifcinter : La Premier League dice no. Nonostante l'International Board abbia dato il via libera alle 5 sostituzioni anche per… - sportli26181512 : #PremierLeague, addio ai 5 cambi: dalla prossima stagione si torna a 3: La regola era stata introdotta alla ripresa… - actualidadblau : RT @tancredipalmeri: La Premier League ha rifiutato le 5 sostituzioni per il prossimo anno - Claudio35260961 : RT @tancredipalmeri: La Premier League ha rifiutato le 5 sostituzioni per il prossimo anno -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Il Fulham torna in Premier League: battuto 2-1 il Brentford in finale playoff Sky Sport Londra, 15:23

I club di Premier League hanno votato contro il mantenimento della possibilita' di effettuare cinque cambi durante una partita. La regola era stata introdotta alla ripresa della stagione per le condiz ...

Premier League, addio ai 5 cambi: dalla prossima stagione si torna a 3

LONDRA - I club di Premier League hanno votato contro il mantenimento della possibilità di effettuare cinque cambi durante una partita. La regola era stata introdotta alla ripresa della stagione per l ...

I club di Premier League hanno votato contro il mantenimento della possibilita' di effettuare cinque cambi durante una partita. La regola era stata introdotta alla ripresa della stagione per le condiz ...LONDRA - I club di Premier League hanno votato contro il mantenimento della possibilità di effettuare cinque cambi durante una partita. La regola era stata introdotta alla ripresa della stagione per l ...