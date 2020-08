Premier League 2020/21: no alle cinque sostituzioni (Di giovedì 6 agosto 2020) La Premier League non utilizzerà le cinque sostituzioni il prossimo anno come riporta l’ ‘Independent’Il prossimo anno in Inghilterra si tornerà alla normalità, tre cambi classici. Foto: twitter ufficiale Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Il Fulham torna in Premier League: battuto 2-1 il Brentford in finale playoff Sky Sport Premier League, i club hanno detto no alla proroga delle 5 sostituzioni

La Premier League non utilizzerà le cinque sostituzioni il prossimo anno. I club inglesi hanno votato contro il mantenimento della possibilità di effettuare cinque cambi durante una partita, regola ch ...

