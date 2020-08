Porsche Sports Cup: Fenici ci riprova a Le Castellet (Di giovedì 6 agosto 2020) Reduce dal doppio successo di Hockenheim, il 7-8 agosto Fenici ci riprova a Le Castellet nella Porsche Sports Cup Suisse Riprendono a Le Castellet gli impegni di Francesco Maria Fenici nella Porsche Sports Cup Suisse. Il pilota romano della FF Motorsport torna in azione il 7 e 8 agosto al volante della Porsche 718 Cayman GT4 aggiornata con la quale ha esordito vincendo entrambe le gare… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Reduce dal doppio successo di Hockenheim, il 7-8 agosto il pilota laziale torna da capoclassifica al volante della Cayman GT4 per il secondo round stagionale, dove per la prima volta affronterà singol ...