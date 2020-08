"Porcherie assassine sul coronavirus, Conte è incastrato": le carte di Taormina, un terremoto (Di giovedì 6 agosto 2020) Un Carlo Taormina sempre più scatenato contro Giuseppe Conte e il governo. Rigorosamente su Twitter. L'avvocato si produce in una tripletta di cinguettii al curaro. Il tema? I verbali secretati sul coronavirus e lockdown. Si parte dal primo tweet: "Le manovre fatte da Conte per non far conoscere gli atti autorizzano a qualsiasi sospetto e comunque al sospetto", afferma. E ancora, riprende: "Perché il Copasir non sente me ? Ho la mappatura di tutta l'Italia sulle Porcherie assassine coronavirus. Scoprirebbe la gravità di quel che non fanno Conte e magistratura. Chi fa giustizia per gli almeno 30.000 morti che gli errori di Conte hanno provocato?". Parole pesantissime, quelle dell'avvocato, che chiude il trittico ... Leggi su liberoquotidiano

