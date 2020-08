Ponte di Genova, primo giorno da delirio: code per le foto, clacson e pure una buca… (Di giovedì 6 agosto 2020) La prima giornata del nuovo Ponte di Genova non è stata delle migliori. code provocate da insensati selfie, clacson all’impazzata ed infine la prima buca rinvenuta Fonte Instagram – @ilmattino.itLa nuova era del Ponte San Giorgio a Genova non si è aperta secondo i migliori auspici. Dopo la cerimonia di inaugurazione, è iniziato lo scorrimento del traffico sul nuovo viadotto, ma si sono prontamente registrati degli episodi non propriamente positivi. In primis i “festeggiamenti” a suon di clacson, che per ovvie ragioni non sono andati giù ai parenti delle vittime del disastro di due anni fa. Un conto è la gioia e l’emozione per il nuovo inizio, un altro è la degenerazione ... Leggi su chenews

