Pomezia, rientro a scuola in piena sicurezza, il sindaco: ‘Siamo riusciti a mantenere quasi tutti gli alunni nelle loro scuole’ (Di giovedì 6 agosto 2020) Il sindaco e la Giunta hanno deliberato gli interventi di adeguamento e adattamento degli spazi e delle aule didattiche all’interno delle strutture scolastiche di Pomezia, in vista del rientro a scuola il 14 settembre prossimo. 520mila euro destinati al Comune di Pomezia dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca che finanzieranno interventi di adeguamento strutturale degli spazi interni e esterni delle scuole, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche per tutti gli accessi disponibili e dei relativi percorsi, sistemazione di aree esterne recuperabili per consentirne l’uso per attività didattiche che si possono svolgere all’aria aperta, nonché il recupero di aule e palestre per garantire le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

