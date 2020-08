Planking Challenge, si sdraiano per strada e attendono l’arrivo delle auto. La sfida al limite di alcuni adolescenti nelle Marche (Di giovedì 6 agosto 2020) L’ennesima sfida al limite tra giovanissimi, una di quelle prove di coraggio che talvolta sfociano in terribili tragedie. E’ quanto sta avvenendo a Monte Urano, in provincia di Fermo, nelle Marche, dove un gruppo di ragazzini viene filmato mentre attende l’arrivo delle automobili in mezzo alla strada, alzandosi solo poco prima che sopraggiungano i vari mezzi. A raccontare l’accaduto è Il Corriere Adriatico, che spiega come l’episodio si sia verificato in via XVIII Settembre, all’incrocio con via Monti Sibillini, a pochissima distanza dal centro storico della località marchigiana. Ad un centinaio di metri si trova anche la caserma dei carabinieri di Monte Urano. Il gruppetto di giovani, una decina in tutto tra ragazzi e ... Leggi su nonsolo.tv

Desta preoccupazione il fatto che il fenomeno delle prove di coraggio tra giovanissimi, il cosiddetto "planking challenge", sia giunto anche nel Fermano, in particolare in un paese tranquillo come Mon ...

Don Luigi agli adulti: "Insegnamo i valori"

"Purtroppo, oltre all’epidemia del Covid, c’è anche quella del coronavirus spirituale, ma questo non potrà mai minare la fiducia che ho nei giovani". Il parroco di Monte Urano, don Luigi Mancini, comm ...

